Более 10 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.50 мск, в Домодедово отменено четыре рейса, а два вылета задержано.

При этом в Шереметьево отменили девять рейсов.

Данные о задержках и отменах рейсов во Внуково и Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.