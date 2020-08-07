Росстат сообщил о смертности в июне

Росстат опубликовал статистику смертности в июне 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в 2020 году за июнь скончались 162 758 граждан.

При этом в нынешнем году умерло на 25 тыс. человек больше, чем за июнь 2019 года (137 237 человек).

Кроме того, согласно опубликованным данным, за первую половину 2020 года число летальных исходов составило 946 539 человек при 918 503 смертях за тот же период прошлого года. Специалисты Росстата уточнили, что рост смертности с 2019 по 2020 год составил 3,1%.

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