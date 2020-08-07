Россию предложили атаковать ядерным мусором

Украинский журналист журналист Максим Кухар предложил разработать ракетные комплексы, которые будут снаряжать ядерными отходами. Соответствующее заявление он сделал на канале UkrLife.

Эти комплексы он предложил использовать в случае появления угрозы со стороны России.

Кроме того, журналист назвал четыре способа, которые помогут защититься, «если начнется война». Кухар предложил ввести в строй примерно 500 старых советских ракет, укомплектованных ядерными отходами. Свою идею он назвал «ядерным кулаком».

«У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов», — добавил Кухар.

Он также выразил мнение, что вероятность осуществления данного плана «растет изо дня в день».

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