Суд отправил под домашний арест начальника исправительной колонии в Татарстане

Приволжский районный суд Казани отправил на два месяца под домашний арест начальника исправительной колонии №5 Малика Хуснетдинова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на пресс-службу СУ СК по Татарстану.

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с 8 сентября 2018 года по 15 декабря 2018 года обвиняемый получил взятку от родственника осужденного в 100 тыс. рублей за пронос на территорию колонии сотовых телефонов и передачу их осужденному.

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