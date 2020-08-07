Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 14 человек

Число жертв крушения пассажирского самолета Air India, который начал разваливаться при посадке в Индии, возросло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, число летальных исходов возросло до 14 человек.

При этом пострадавшими числятся 123 пассажира, 15 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая, произошло в городе Кожикод. На борту воздушного судна находились 174 человека, 10 из которых дети, а также два пилота и пять членов экипажа. Самолет выкатился с взлетной полосы при посадке, а затем развалился на две части. Возгорания зафиксировано не было.

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