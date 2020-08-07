Приезжающих в Крым туристов предупредили о мошенничествах при бронировании отелей

Крымские власти предупредили приезжающих на отдых туристов о риске столкнуться с мошенничеством при бронировании отелей на территории регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что с начала 2020 года ведомство выявило 24 разработанных злоумышленниками сайта на 13 гостиниц.

Он также призвал отдыхающих проявить осторожность при выборе жилья на время отдыха, а также других услуг.

«Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату», — сказал Волченко.

В министерстве рекомендуют перед бронью проверять перечень работающих в регионе отелей и гостиниц.

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