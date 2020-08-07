В Ставрополе прохожие спасли мужчину с семью ножевыми ранениями
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Ставрополе прохожие спасли мужчину, который получил семь ножевых ранений в драке, пишет mk.ru.
Отмечается, что рядом случайно оказались сразу три медика: из куртки девушки сделали жгут, мужчина раздобыл воду, лед и бинты.
Прохожие оказывали пострадавшему помощь до приезда скорой, а оказавшиеся рядом полицейские отгоняли любопытных. По оценкам врачей, мужчина потерял около 700 миллилитров крови.
Причина драки пока неизвестна. Полицейские полагают, что речь идет о бытовом конфликте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На глазах у детей: житель Башкирии зарезал супругу из ревности
— Резали, душили и сожгли: кровавое челябинское застолье