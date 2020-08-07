Под Курганом площадь лесных пожаров за сутки увеличилась вдвое

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Курганской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась вдвое, достигнув 600 гектаров, пишет региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что за день огонь распространился в Мишкинском районе.

В области запрещено посещать леса из-за пожароопасной обстановки. В ближайшее время в регионе ожидается 30-градусная жара.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Якутии сгорело более 250 тысяч гектаров леса

Нацпарк в Приморье высадил 2 100 саженцев на пострадавшей от огня территории

В России за сутки потушили почти 70 лесных пожаров