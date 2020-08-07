Под Курганом площадь лесных пожаров за сутки увеличилась вдвое
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В Курганской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась вдвое, достигнув 600 гектаров, пишет региональное ГУ МЧС.
Отмечается, что за день огонь распространился в Мишкинском районе.
В области запрещено посещать леса из-за пожароопасной обстановки. В ближайшее время в регионе ожидается 30-градусная жара.
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