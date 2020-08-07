В Испании самолет вынужденно сел из-за отказа пассажира надеть маску

В Испании самолет компании Air Europa, летевший с Канарских островов в Мадрид, вынужденно сел в Малаге из-за отказа пассажира надеть маску, пишет агентство EFE.

Отмечается, что пассажир имеет украинское гражданство. Предположительно, он также находился в нетрезвом состоянии.

После высадки пассажира самолет полетел в испанскую столицу.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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