Тюрьма в центре Одессы будет продана

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о продаже здания колонии № 51 в центре Одессы. Об этом он пишет у себя в Facebook.

В мае 2019 года во время бунта заключенных в этой колонии вспыхнул пожар, в результате чего здания тюрьмы пришли в негодность.

По словам Малюська, площадь земельного участка составляет более 5,9 га, а площадь здания — 14 282 кв. м.

Ранее на Украине стартовала «большая распродажа тюрем». На продажу будут выставлены «замороженные» колонии и тюрьмы, в которых не осталось заключенных. Вырученные средства пойдут на реставрацию действующих объектов. Весь персонал проданных учреждений уволят и переведут на новую работу.

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