Три возможные причины взрыва в Бейруте назвал президент Ливана

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что существует три версии причины взрыва в порту Бейрута. Слова президента приводятся на его сайте.

Аун подчеркнул, что по одной из версий «существует возможность внешнего вмешательства». Предполагается, что причиной взрыва могла стать бомба или ракета.

«Я лично попросил президента Франции предоставить нам аэрофотоснимки, если они доступны французам, чтобы мы могли определить, были в воздухе самолеты или ракеты», — сказал Аун.

Остальные две версии подразумевают халатность или несчастный случай, добавил он. По словам президента, фотографии помогут установить истинную причину взрыва.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 154 человека. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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