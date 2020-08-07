Советник Путина оценил предсказание Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник и специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев прокомментировал слова основателя Microsoft Билла Гейтса о надвигающемся экологиченском кризисе, которых будет хуже пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Эдельгериева, в этих словах «нет ничего принципиально нового и неожиданного». Он также добавил, что оценки международных организаций и отдельных стран указывают на необходимость принятия усилий для снижения негативного влияния на климат.

Советник выразил мнение, что климатические изменения принесут более серьезный ущерб, чем «ковидский» кризис.

«Человечество уже сегодня должно приложить максимум усилий для минимизации влияния своей негативной деятельности на климатическую систему», — сказал Эдельгериев.

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