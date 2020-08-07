Обрушение дома в Египте привело к смерти восьми человек, включая детей
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В Египте в городе Эль-Махалла-эль-Кубра обрушился пятиэтажный дом, восемь человек погибли. Об этом сообщает газета Al-Masry Al-Youm.
По данным издания, среди погибших есть дети.
Спасатели разбирают образовавшиеся завалы, удалось спасти двух человек. Прокуратура начала расследование, чтобы выяснить причину обрушения здания.
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