Более 120 тысяч человек остались без электричества в Нью-Йорке

Свыше 120 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества в пятницу, 7 августа. Об этом сообщает телеканал ABC.

Проблемы с энергоснабжением вызваны последствиями тропического шторма «Исаиас».

Уточняется, что отключение электричества затронуло большую часть Манхэттена.

Оператор общественного транспорта города, отвечающий за метро, автобусы и две железные дороги, также предупредил о возможных задержках в движении транспорта.

По данным телеканала, по всему Восточному побережью Соединенных Штатов из-за шторма без света остаются около 1,3 миллиона человек.

Ураган «Исаиас» обрушился на Северную Каролину 3 августа. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма. По меньшей мере шесть человек погибли.

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