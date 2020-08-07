Более 150 тысяч человек стали беженцами в Южном Судане из-за наводнений

Проливные дожди, начавшиеся в середине июля на востоке Южного Судана, вызвали наводнения и вынудили более 150 тысяч жителей покинуть свои дома. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Ситуация сложная, люди бегут из затронутых наводнением районов в штате Джонглей в его административную столицу город Бор», — рассказал глава государственной Комиссии по вопросам оказания помощи и содействия Габриэль Денг Аяк.

По его словам, в ряде районов уровень воды поднялся на 1,5 м.

Людям нужна экстренная помощь со стороны международного сообщества, отметил Габриэль Денг Аяк.

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