Более 150 тысяч человек стали беженцами в Южном Судане из-за наводнений
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Проливные дожди, начавшиеся в середине июля на востоке Южного Судана, вызвали наводнения и вынудили более 150 тысяч жителей покинуть свои дома. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
«Ситуация сложная, люди бегут из затронутых наводнением районов в штате Джонглей в его административную столицу город Бор», — рассказал глава государственной Комиссии по вопросам оказания помощи и содействия Габриэль Денг Аяк.
По его словам, в ряде районов уровень воды поднялся на 1,5 м.
Людям нужна экстренная помощь со стороны международного сообщества, отметил Габриэль Денг Аяк.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: