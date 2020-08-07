Уголовное дело возбуждено после перестрелки боевиков и силовиков в Ингушетии

Уголовное дело возбуждено после перестрелки боевиков с сотрудниками правоохранительных органов в Ингушетии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье о посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, указано в сообщении.

На месте перестрелки были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства, отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 августа в Ингушетии произошло боестолкновение между неизвестными боевиками и силовиками. По данным СК, в результате перестрелки двое боевиков получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте.

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