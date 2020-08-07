Уголовное дело возбуждено после перестрелки боевиков и силовиков в Ингушетии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Уголовное дело возбуждено после перестрелки боевиков с сотрудниками правоохранительных органов в Ингушетии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.
Дело возбуждено по статье о посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, указано в сообщении.
На месте перестрелки были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства, отмечается в релизе.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 августа в Ингушетии произошло боестолкновение между неизвестными боевиками и силовиками. По данным СК, в результате перестрелки двое боевиков получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ночь напролет: в Ингушетии произошла перестрелка с боевиками