Под Челябинском мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки за два миллиона рублей
В Челябинской области мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки за два миллиона рублей, пишет ГУ МВД по региону.
Отмечается, что в Магнитогорске 70-летняя женщина встретила двух мошенниц, которые убедили, что все ее проблемы со здоровьем возникли из-за порчи, наведенной дочерью. За обряд они попросили два миллиона рублей.
Пенсионерка собрала все имеющиеся дома деньги, а также сняла накопления со счета, передав средства мошенницам на следующий день. Спустя сутки две женщины перестали выходить на связь.
Пострадавшая обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
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