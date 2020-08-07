Под Челябинском мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки за два миллиона рублей

В Челябинской области мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки за два миллиона рублей, пишет ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в Магнитогорске 70-летняя женщина встретила двух мошенниц, которые убедили, что все ее проблемы со здоровьем возникли из-за порчи, наведенной дочерью. За обряд они попросили два миллиона рублей.

Пенсионерка собрала все имеющиеся дома деньги, а также сняла накопления со счета, передав средства мошенницам на следующий день. Спустя сутки две женщины перестали выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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