На Украине рассказали о спросе на сертификаты на платные камеры в СИЗО

Украинское министерство юстиции продало уже 11 подарочных сертификатов на платные камеры в следственных изоляторах (СИЗО), новая услуга доступна с 24 июля текущего года, рассказала заместитель главы ведомства Елена Высоцкая. Об этом сообщает «Укринформ».

По последним данным, уже продано 11 сертификатов на 25,4 тысячи гривен (около $920). Сертификаты на разное количество дней пребывания в платной камере приобрели в Киеве, Харькове, Запорожье и Ивано-Франковске.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить платные камеры с улучшенными условиями. Эксперимент будет длиться до 2021 года, после чего будет принято решение о законодательном закреплении такой услуги.

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