Врачи вылечили от COVID-19 еще 1353 человека в Москве
В Москве число людей, выздоровевших после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции, увеличилось на 1353, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает городской оперативный штаб.
Общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве составляет 187 576, отметила Ракова.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.
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