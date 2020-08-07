Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 30 млн

Российские специалисты провели с начала пандемии более 30 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки была сделана 321 тыс. исследований, уточнили в ведомстве.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 19 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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