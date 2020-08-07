Онищенко заявил о невозможности заболеть гриппом через вакцинацию

Прививка от гриппа не способна вызвать заболевания у вакцинируемого, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко.

«Это (мнение) большая глупость, которая не случайно возникла <...> Мне особенно в этой связи горестно, когда мамы, защищенные от гриппа, не дают возможности сделать прививку своим детям. Из своей псевдолюбви к детям они ставят под огромный риск своих детей», — заявил Онищенко.

Он добавил, что в 2019 от гриппа вакцинировались более 70 млн россиян, отметив, что большинство из них адекватно относится к своей иммунопрофилактике.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о вероятности появления к осени в России новых штаммов вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались. Позже в Минздраве сообщили о готовности против них новых вакцин.

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