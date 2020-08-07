Жертвами коронавируса стали более 50 тысяч жителей Мексики

Мексиканские медики зафиксировали 819 новых летальных исходов от COVID-19 за последние сутки, число жертв пандемии в стране таким образом превысило 50 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные минздрава страны.

По информации властей, в настоящее время число жертв инфекции составляет 50 517, общее число заболевших достигло 462 690.

Вылечились от COVID-19 к настоящему времени 365 311 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 19 млн, умерли больше 700 тыс. человек.

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