Коронавирусом заразились более 19 млн человек на планете
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Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 19 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса.
По последним данным, всего в настоящий момент на планете зафиксировано 19 007 938 случаев заражения, погибли 713 406 пациентов.
Лидером по числу инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки, там болеют более 4,8 млн человек. В Бразилии коронавирусом заражены более 2,9 млн жителей, в Индии — свыше 1,9 млн.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.