В Приморье выпало до 80% месячной нормы осадков

В отдельных районах Приморского края выпало до 70-80% месячной нормы осадков, после того, как регион накрыл пришедший из Китая «ослабевший» тайфун «Хагупит», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова.

«Выпало 70-80% от нормы — это в тех местах, где выпало больше всего осадков», — сказал Чулков.

Он отметил, что наибольшее число дождей выпало в Преображенском районе – 119 миллиметров, в Находке и Партизанске – 107, Рудной Пристани – 105, Лазо – 98, Ольге – 94, Лесозаводске – 86.

В некоторых районах региона их уровень доходил до отметки «опасного явления», добавил Чулков.

Ранее на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян обрушился мощный Тайфун «Хагупит». Власти региона эвакуировали около 380 тыс. человек. Позже ослабевший тайфун принес обильные осадки в Приморье.

Данных о разливах рек или подтоплениях в населенных пунктах не поступало.

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