Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Перу

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 у берегов Перу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Геологической службы США.

По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался 221 км к юго-востоку от города Ики, где проживает около 250 тыс. человек. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступало.

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