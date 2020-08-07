Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Перу
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 у берегов Перу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Геологической службы США.
По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался 221 км к юго-востоку от города Ики, где проживает около 250 тыс. человек. Его очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступало.
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