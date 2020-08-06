Чума привела к смерти мужчины в Китае

Житель автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая 2 августа скончался от чумы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на комитет по вопросам здравоохранения города Батоу.

Отмечается, что мужчина скончался в хошуне Дархан-Муминган. 35 человек, вступавших с ним в тесный контакт, изолировали. Тесты подтвердили, что скончавшийся был болен кишечной чумой.

Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. В соответствии с планом реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с распространением чумы во Внутренней Монголии, в действие введены меры профилактики и контроля за распространением заболевания.

Ранее бубонной чумой заболели скотоводы в Баян-Нуре Внутренней Монголии (КНР), а также два человека в другом регионе на границе с Россией.

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