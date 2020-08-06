Роспотребнадзор изменил правила доставки продуктов: предлагается запретить перевозить еду вместе с агрохимикатами и бытовой химией, пишет «RG.RU».

Отмечается, что вредные вещества могут попасть на продукты, что сделает их опасными для здоровья.

Новые правила будут распространяться на все виды транспорта, потому что риск повредить упаковку есть всегда — даже при доставке вручную.

К агрохимикатам относятся пестициды, гербициды, инсектициды, ротентициды, фугнициты, а в бытовой химии содержатся кислоты, щелочи, окислители, растворители.

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