В Узбексистане вступительные экзамены в вузы пройдут на стадионах из-за коронавируса, пишет пресс-служба главы страны.

«Дано поручение организовать тестовые испытания в центральных стадионах Ташкента и регионов», — говорится в сообщении.

В этом году число абитуриентов увеличилось на 39% по сравнению с прошлым годом. Средний конкурс — 10 человек на одно место. Поступающие будут сдавать только два экзамена вместо традиционных пяти.

В республике коронавирусом заразились 28 тысяч, выздоровели 18 тысяч, скончались 173 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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