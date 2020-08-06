На Украине проверят условия хранения аммиачной селитры

На Украине после взрыва в Бейруте проверят условия хранения аммиачной селитры в стране. Об этом сообщает пресс-служба украинского кабмина.

«Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений», — говорится в поручении премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что 15 сентября по результатам проверки кабмин заслушает доклад.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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