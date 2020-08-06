Московские аэропорты вновь получили сообщения о «минировании»

Московские аэропорты получили от неизвестного источника сообщения о «минировании» терминалов и находящихся на стоянках самолетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что неизвестный заявил, что взрывное устройство находится в четырех воздушных судах у аэропорта «Шереметьево».

Аналогичное сообщение поступило в колл-центр аэропорта «Жуковский».

В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме, проводятся проверки.

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