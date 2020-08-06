Суд признал участников дела «Нового величия» виновными в экстремизме
Люблинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор по делу организации «Новое величие». Об этом сообщает РИА «Новости».
Участников организации обвиняют в создании экстремистского сообщества. Мера наказания станет известна позже.
Десять участников «Нового величия» арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации им подсказали провокаторы из ФСБ и полиции.
Семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков в настоящее время находятся в СИЗО. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин остаются под домашним арестом. Сергей Гаврилов сбежал за рубеж.
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