Суд признал участников дела «Нового величия» виновными в экстремизме

Люблинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор по делу организации «Новое величие». Об этом сообщает РИА «Новости».

Участников организации обвиняют в создании экстремистского сообщества. Мера наказания станет известна позже.

Десять участников «Нового величия» арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации им подсказали провокаторы из ФСБ и полиции.

Семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков в настоящее время находятся в СИЗО. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин остаются под домашним арестом. Сергей Гаврилов сбежал за рубеж.

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