Украина отказалась предоставить данные о гибели журналиста Стенина

Украина отказалась предоставить результаты расследования гибели журналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

«СК направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ», — рассказала Петренко.

Она добавила, что результаты украинского расследования по этому делу до сих пор не известны.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 при обстреле колонны автомобилей аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины.

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