В России выявили еще 5 267 случаев коронавируса
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В России за прошедший день зафиксировали 5 267 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
По имеющимся данным, выздоровел еще 7 331 пациент, скончались 166.
Всего в России коронавирус подтвердили у 871 894 человек, вылечились 676 357, умерли 14 606.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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