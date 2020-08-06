СМИ сообщили, что Кипр разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Службы безопасности Кипра в рамках расследования дела о взрыве в Бейруте начали розыск российского бизнесмена. Об этом сообщает греческая «Прото тема».

По информации издания, в 2014 году ливанские власти арестовали судно россиянина Игоря Гречушкина и изъяли 2750 тонн аммиачной селитры. Груз перевезли на склад в порт, где он и находился до катастрофы.

«Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности», — пишет издание.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В МВД страны считают, что причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 100 человек, пострадали порядка 5 тыс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп: никто не знает, что произошло в Бейруте

— Всемирный банк готов помочь Ливану после взрыва в Бейруте

— Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут