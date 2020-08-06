В оперштабе сообщили об отсутствии планов закрыть Москву из-за COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабильна, власти не планируют вновь вводить жесткие ограничительные меры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По его словам, пик эпидемии в городе пройден, нового взрывного роста случаев коронавируса не ожидается.

Власти Москвы считают, что уровень заболеваемости составит 500-800 новых случаев в сутки, что не является критичным. Предполагается, что такие показатели сохранятся до появления вакцины от инфекции.

По словам источника, столичные медучреждения готовы принять новых заболевших: мест в стационарах достаточно, больницы оснащены всем необходимым.

При этом он добавил, что многое будет зависеть от разумного отношения людей к принятым в городе мерам против коронавируса.

Представитель оперштаба уточнил, что власти не принимали решение закрывать российскую столицу и ужесточать «масочно-перчаточный режим».

Он отметил, что в настоящее время идет плановая работа по обеспечению выполнения уже принятых решений, обязывающих жителей Москвы носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и т. д.

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