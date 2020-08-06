Роспотребнадзор назвал правила употребления дыни
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно есть дыню. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что не рекомендуется употреблять дыню с холодной водой, молоком, кисломолочными продуктами, так как это чревато расстройством желудка, однако научных подтверждений этому факту нет.
Дыню лучше всего есть в промежутках между приемами пищи, так как это достаточно тяжелый продукт. В плоде содержатся калий, магний, железо, витамины группы С и Р, дыня хорошо утоляет жажду и снижает уровень холестерина в крови, а также является успокоительным средством.
Основные вредные вещества в дыне, если они есть, находятся около корки.
Эксперты предостерегают от употребления плода людей с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям.
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