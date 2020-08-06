Подростки с автоматом проникли на территорию резиденции Трампа
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Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.
По данным правоохранительных органов, подростки спасались бегством от полиции и перелезли через ограду резиденции Трампа.
«Они понятия не имели, где находились», — заявил Огродник.
По его словам, подростки проникли в Мар-а-Лаго исключительно с целью скрыться от полицейских, они не пытались попасть в здания, расположенные на территории резиденции.
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