Трамп: никто не знает, что произошло в Бейруте

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент никто не знает, был ли мощный взрыв в Бейруте атакой. Трансляция пресс-конференции главы государства велась на сайте Белого дома.

«Я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас [что произошло в Бейруте]. Мы расследуем это очень тщательно <…> Некоторые считают, что это была атака, некоторые, что нет», — отметил Трамп.

Он назвал произошедшее ужасным событием и подчеркнул, что США поддерживают Ливан и имеют с ним очень хорошие отношения.

Ранее Трамп связал мощный взрыв в Бейруте со взрывом «какой-то бомбы».

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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