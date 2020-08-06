Неизвестные заблокировали доступ в здание ОНК в Москве

Неизвестные заблокировали доступ в здание, где находится офис для хранения обращений московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.

По словам Мельникова, неустановленные лица «захватили здание и закрыли в него доступ представителям комиссии». Несколько членов комиссии находятся у ворот здания, внутрь их не пускают, рассказал секретарь ОНК.

Неизвестные заявляют, что у них есть правоустанавливающие документы на здание, отметил Мельников. Он оценил ситуацию как похожую на «попытку рейдерского захвата».