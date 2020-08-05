Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По его мнению, вторая волна роста числа заболевших может наступить в октябре-ноябре.
Он отметил, что сезонность COVID-19 выражена неярко, поэтому надежда на то, что коронавирус «угомонится» в жаркий период, не оправдалась.
«Но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — добавил Альтштейн.
Вирусолог предположил, что вторая волна будет более массовой, однако статистика летальности будет ниже.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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