Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По его мнению, вторая волна роста числа заболевших может наступить в октябре-ноябре.

Он отметил, что сезонность COVID-19 выражена неярко, поэтому надежда на то, что коронавирус «угомонится» в жаркий период, не оправдалась.

«Но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — добавил Альтштейн.

Вирусолог предположил, что вторая волна будет более массовой, однако статистика летальности будет ниже.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ждем с ужасом»: как школы перенесут удар COVID-19

— Глава немецкого союза врачей заявила о начале второй волны коронавируса

— ВОЗ: коронавирусом за сутки заразились более 200 тысяч человек на планете