ЛГБТ-активисты развесили на статую Христа радужные флаги в Варшаве

Двое ЛГБТ-активистов развесили на статуи Иисуса Христа, Николая Коперника и «русалочки» радужные флаги в Варшаве, полиция предъявила им обвинения в осквернении монументов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного полицейского управления Сыльвестера Марчака.

По его словам, расследование проводится не из-за флагов, а из-за того, что эти люди своим поступком оскорбили чувства верующих и обесчестили статую Христа.

Отмечается, что монументы были задрапированы флагами ЛГБТ-сообщества на прошлой неделе (27 июля — 2 августа). На их головы были также повешены банданы с символами анархистов.

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