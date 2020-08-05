Суд арестовал мужчину, угрожавшего взорвать банк в Киеве

Печерский районный суд Киева арестовал до 1 октября мужчину, который захватил отделение банка в одном из бизнес-центров, взял заложницу и угрожал взорвать здание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря городской прокуратуры Надежды Максимец.

«Ходатайство удовлетворено. Содержание под стражей до 1 октября», — сказала Максимец.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в частности в угрозе взрывом. Следствие просило суд об аресте обвиняемого.

Ранее Служба безопасности Украины задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении банка в Киеве. 3 августа злоумышленник зашел в помещение банка внутри бизнес-центра «Леонардо» в Киеве и заявил, что в его рюкзаке находится взрывное устройство.

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