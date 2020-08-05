Нью-Йорк вводит пропускные пункты на въездах

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что на въездах в город будут установлены контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает New York Post.

Эти пункты будут установлены на основных мостах, а также на туннельных переездах для контроля за соблюдением карантина американцами.

В случае нарушения двухнедельного карантина, предусмотренного для приезжающих из других штатов в Нью-Йорк граждан, будет налагаться штраф в размере $10 тысяч.

На данный момент правила карантина действуют для жителей 35 американских штатов, где сохраняется высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.

Прилетающие в аэропорты Нью-Йорка также обязаны заполнять специальные туристические анкеты, в противном случае на них налагается штраф в размере $2000.

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