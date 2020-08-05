Экологи в ФРГ оспорили выдачу разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2»

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург-Передняя Померания разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление DUH.

По данным агентства, организация добивается пересмотра выданного разрешения из-за того, что местные власти не учли «новых научных сведений о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа».

Экологи заявляют, что ранее эти сведения не были учтены.

DUH также надеется, что этот вопрос будет рассмотрен также в Европейском суде.

Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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