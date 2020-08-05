Унесенный в море ребенок выжил с помощью советов из кино

Десятилетний мальчик в Великобритании смог выжить в открытом море и дождаться спасателей после того, как его унесло течением от береговой линии, благодаря советам из документального фильма, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, инцидент произошел в британском графстве Норт-Йоркшир. Десятилетний Равирадж Саини купался с семьей на пляже, но в какой-то момент его унесло течением в открытое море. Семья вызвала спасателей.

После того как мальчика достали из воды, он рассказал, что следовал советам из документального фильма «Спасая жизни на море»: перевернулся на спину и раскинул ноги и руки. Равирадж провел в воде более одного часа.

Впоследствии спасатели заявили, что были восхищены выдержкой мальчика в такой ситуации.

По их словам, если бы ребенок запаниковал, то данная история могла бы закончиться печально.

В настоящее время с мальчиком все хорошо, его осмотрели врачи и отпустили домой.

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