Муэдзин Осман Аслан внезапно умер от сердечного приступа в Святой Софии

Муэдзин (служитель мечети, призывающий мусульман на молитву) Осман Аслан внезапно умер от сердечного приступа во время пребывания в соборе Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщает греческое издание Orthodox Times.

Отмечается, что мужчина скончался в воскресенье, 2 августа, спустя несколько дней после того, как христианский собор Святой Софии был превращен в мечеть. Тем не менее, о его смерти стало известно лишь в среду, 5 августа.

Аслан был добровольцем, который призывал мусульман совершать намаз (ритуал молитвы в Исламе) в Айя-Софии.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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