В Роспотребнадзоре рассказали о будущих изменениях в ЕГЭ

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что ЕГЭ по всем предметам постепенно начнет включать задания, проверяющие умение применять знания в незнакомой ситуации.

Комментируя обсуждения вокруг ЕГЭ по химии в этом году, он уверил, что в экзамене не было новых заданий, однако изменился контекст и условия.

Круглинский отметил, что такая работа ведется планомерно по всем предметам.

«Я думаю, что какие-то движения в этом плане будут сделаны в следующем году и, например, в экзамене по истории», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что некоторое время назад был «большой шум» из-за ЕГЭ по профильной математики, когда в задании нужно было указать количество банок краски, которую нужно купить для покраски комнаты, а школьники указывали дробное значение.

16 июля после проведения ЕГЭ по химии в сети появились петиции с требованиями аннулировать результаты по этому предмету или изменить проходной балл, так как якобы уровень реальных заданий не соответствовал уровню заданий официальных демоверсий. В Роспотребнадзоре заявили, что задачи на экзамене соответствовали школьной программе.

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