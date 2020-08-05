ФСБ предотвратил теракт в Дагестане и Ставрополье

Южный окружной военный суд приговорил двух уроженцев Дагестана и двух жителей Ставрополья в зависимости от степени вины к 12-19 годам колонии за подготовку терактов в своих регионах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд постановил, что фигуранты организовали террористическое сообщество, готовились к совершению теракта, содействовали террористической деятельности, занимались незаконным оборотом оружия и взрывчатки, пытались незаконным способом ее изготовить, а также были уличены в грабеже.

Суд приговорил Али Дибирова к 19 годам, Эмиля Асланова к 16 годам, Сабира Набиева к 15 годам, а также Шамиля Абакарова к 12 годам прибывания в колонии строгого режима.

Отмечается, что мужчины намеревались в мае 2018 года при помощи самодельного взрывного устройства совершить теракт в местах массового скопления людей, а также должны были с использованием огнестрельного оружия и ножей напасть на граждан и сотрудников правоохранительных органов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хотели напасть на военных: ФСБ задержала террористов

— В Петербурге пресекли деятельность сторонников ИГ (организация запрещена в России)*

— ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших атаки на силовиков