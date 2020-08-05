Эксперт назвала правильный способ обработки рук антисептиком

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в первую очередь нужно обработать подушечки пальцев, которые наиболее загрязненные и наиболее сложно промываемые.

«Важны кончики пальцев, дальше идут еще пять действий. Каждое действие должно быть проведено не менее пяти раз, итого 30 движений вы должны сделать руками, для того чтобы распределить дезинфекционные средства, и на это у вас уходит не менее 30 секунд», — заявила Голубкова.

Они отметила, что для обеззараживания рук женщинам нужно не менее трех мл антисептика, а мужчинам – не менее пяти мл.

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