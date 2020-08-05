В Госдуме объяснили необходимость закона о травле в интернете

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Газетой.Ru» пожаловалась на некомфортную атмосферу в интернете и рассказала, почему власти хотят наказывать пользователей за оскорбления и травлю в сети.

«Сегодня в интернете стало очень некомфортно. Каждый может оскорбить каждого и не нести за это ответственность. Если кто-то к этому готов, то людям в трудной жизненной ситуации или подросткам – это грозит вплоть до суицидальных наклонностей и депрессией. Законопроект научит нас цивилизованно относиться к друг другу», — пояснила депутат.

Она добавила, что законопроект будет включать в себя ряд новых правовых понятий, а в качестве наказания за травлю будут предусмотрены административные штрафы.

«Планируется ввести такой термин, как судебный запрет. Он необходим, иначе будет достаточно сложно установить сам факт преследования. Кроме того, мы хотим закрепить понятие «перепечатывание» — когда появляется информация в неизвестном издании, порочащая честь и достоинство конкретного лица, потом все без исключения СМИ ее перепечатывают. Мы вводим такие понятия, как персонализация данных, в том числе в отношении фотографий, изображений конкретного гражданина», — сказала Бессараб.

Ранее первый замглавы комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что законопроект о травле в интернете внесут на рассмотрение Госдумы осенью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России предложили ввести уголовное наказание за травлю в интернете